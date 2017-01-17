Сара Эррани сразится с Екатериной Макаровой во втором круге Australian Open

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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Сара реализовала шесть брейк-пойнтов и лишь раз ошиблась на подаче, тогда как Риса сделала два эйса и столько же брейков.

В борьбе за выход в третий круг турнира в Австралии Сара Эррани померится силами с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее взяла верх над своей соотечественниецей Екатериной Александровой.