Сара Эррани сразится с Екатериной Макаровой во втором круге Australian Open
29-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани, занимающая 53-ю позицию в мировой табели о рангах, стала участницей второго раунда Открытого чемпионата Австралии, переиграв на старте соревнований 93-ю ракетку мира, 22-летнюю японку Рису Одзаки, — 7/5, 6/1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Сара реализовала шесть
В борьбе за выход в третий круг турнира в Австралии Сара Эррани померится силами с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее взяла верх над своей соотечественниецей Екатериной Александровой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter