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https://sport.mail.ru/news/tennis/28451136/
17 января 2017, 9:41 | Теннис | GoTennis.ru

Сара Эррани сразится с Екатериной Макаровой во втором круге Australian Open

29-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани, занимающая 53-ю позицию в мировой табели о рангах, стала участницей второго раунда Открытого чемпионата Австралии, переиграв на старте соревнований 93-ю ракетку мира, 22-летнюю японку Рису Одзаки, — 7/5, 6/1.

29-летняя итальянская теннисистка <span class=error>Сара</span> <span class=error>Эррани</span> занимающая 53-ю позицию в мировой табели о рангах стала участницей второго раунда Открытого чемпионата Австралии переиграв на старте соревнований 93-ю ракетку мира 22-летнюю японку Рису <span class=error>Одзаки</span> — 7/5 6/1. Увеличить
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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Сара реализовала шесть брейк-пойнтов и лишь раз ошиблась на подаче, тогда как Риса сделала два эйса и столько же брейков.

В борьбе за выход в третий круг турнира в Австралии Сара Эррани померится силами с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее взяла верх над своей соотечественниецей Екатериной Александровой.
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