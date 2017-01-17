Открытый чемпионат Австралии. Саманта Стосур покидает соревнования

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Матч длился 2 часа 15 минут. За это время обе теннисистки по шесть раз подавали навылет, при этом Саманта сделала два брейка и столько же двойных ошибок, а Хизер реализовала пять брейк-пойнтов и пять раз ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:1 в пользу представительницы Австралии.

Во втором круге Australian Open Хизер Уотсон сыграет либо с американкой Дженнифер Брэди, либо со шведкой Йоханной Ларссон.