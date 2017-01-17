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17 января 2017, 9:41 | Теннис | GoTennis.ru

Открытый чемпионат Австралии. Саманта Стосур покидает соревнования

21-я ракетка мира, 32-летняя австралийка Саманта Стосур, завершила выступление на домашнем «мэйджоре» в Мельбурне, потерпев в дебютном поединке поражение от 24-летней британки Хизер Уотсон, которая находится на 81-й строчке в рейтинге WTA, — 3/6, 6/3, 0/6.

21-я ракетка мира 32-летняя австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> завершила выступление на домашнем мэйджоре в Мельбурне потерпев в дебютном поединке поражение от 24-летней британки <span class=error>Хизер</span> <span class=error>Уотсон</span> которая находится на 81-й строчке в рейтинге WTA — 3/6 6/3 0/6. Увеличить
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Матч длился 2 часа 15 минут. За это время обе теннисистки по шесть раз подавали навылет, при этом Саманта сделала два брейка и столько же двойных ошибок, а Хизер реализовала пять брейк-пойнтов и пять раз ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:1 в пользу представительницы Австралии.

Во втором круге Australian Open Хизер Уотсон сыграет либо с американкой Дженнифер Брэди, либо со шведкой Йоханной Ларссон.
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