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https://sport.mail.ru/news/tennis/28450965/
17 января 2017, 9:36 | Теннис | Comments.ua

Украинка уступает в первом круге Australian Open

Украинка Катерина Бондаренко не сумела преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии, уступив в двух партиях француженке Каролин Гарсии.

Встреча стала первым противостоянием Бондаренко и Гарсии, сообщает «Корреспондент.net».

Еще в первой партии Катерина дважды вела с брейком и оба раза упускала свое преимущество. Буквально на зубах вырвав желанный тай-брейк, Гарсия вцепилась и в него, не оставив особых вариантов украинке.

Сценарий первого сета частично повторился и во второй партии. Бондаренко вновь дважды вела с брейком, однако умудрилась, помимо двух «стандартных» проигранных подач, упустить даже тай-брейк.

Единственной украинкой, преодолевшей первый раунд соревнования в Мельбурне, стала лучшая теннисистка страны Элина Свитолина.

Напомним, Леся Цуренко уступила первой ракетке мира Анжелик Кербер, а Катерина Козлова не сумела справиться с экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс.

Катерина Бондаренко (Украина) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:7 (4), 4:6.

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