Украинка уступает в первом круге Australian Open
Украинка Катерина Бондаренко не сумела преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии, уступив в двух партиях француженке Каролин Гарсии.
Встреча стала первым противостоянием Бондаренко и Гарсии, сообщает «Корреспондент.net».
Еще в первой партии Катерина дважды вела с брейком и оба раза упускала свое преимущество. Буквально на зубах вырвав желанный
Сценарий первого сета частично повторился и во второй партии. Бондаренко вновь дважды вела с брейком, однако умудрилась, помимо двух «стандартных» проигранных подач, упустить даже
Единственной украинкой, преодолевшей первый раунд соревнования в Мельбурне, стала лучшая теннисистка страны Элина Свитолина.
Напомним, Леся Цуренко уступила первой ракетке мира Анжелик Кербер, а Катерина Козлова не сумела справиться с
Катерина Бондаренко (Украина) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:7 (4), 4:6.
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