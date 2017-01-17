Мельбурн. Донна Векич вышла во второй раунд соревнований
20-летняя хорватская теннисистка Донна Векич, занимающая 99-е место в мировой классификации, пробилась во второй круг Australian Open, обыграв в дебютном поединке 192-ю ракетку мира, 19-летнюю хозяйку кортов Лизетт Кабреру, — 7/5, 6/2.
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Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Донна записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав шесть
В следующей стадии соревнований в Мельбурне Донна Векич сразится или с датчанкой Каролин Возняцки, или с Ариной Родионовой из Австралии.
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