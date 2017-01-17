Мельбурн. Донна Векич вышла во второй раунд соревнований

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Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Донна записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов. Лизетт лишь раз подала навылет, сделала три брейка и четыре раза ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между теннисистками стал 2:0 в пользу Векич.

В следующей стадии соревнований в Мельбурне Донна Векич сразится или с датчанкой Каролин Возняцки, или с Ариной Родионовой из Австралии.