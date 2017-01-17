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https://sport.mail.ru/news/tennis/28450956/
17 января 2017, 9:29 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Донна Векич вышла во второй раунд соревнований

20-летняя хорватская теннисистка Донна Векич, занимающая 99-е место в мировой классификации, пробилась во второй круг Australian Open, обыграв в дебютном поединке 192-ю ракетку мира, 19-летнюю хозяйку кортов Лизетт Кабреру, — 7/5, 6/2.

20-летняя хорватская теннисистка Донна <span class=error>Векич</span> занимающая 99-е место в мировой классификации пробилась во второй круг Australian <span class=error>Open</span> обыграв в дебютном поединке 192-ю ракетку мира 19-летнюю хозяйку кортов <span class=error>Лизетт</span> <span class=error>Кабреру</span> — 7/5 6/2. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Донна записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов. Лизетт лишь раз подала навылет, сделала три брейка и четыре раза ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между теннисистками стал 2:0 в пользу Векич.

В следующей стадии соревнований в Мельбурне Донна Векич сразится или с датчанкой Каролин Возняцки, или с Ариной Родионовой из Австралии.
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