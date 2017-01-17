Австралия. Давид Гоффин пробился во второй круг турнира
11-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, одолел американца Рейлли Опелка, занимающего 208-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 4/6, 6/2, 4/6, 6/4 на старте Australian Open.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут. За это время они допустили по семь двойных ошибок. При этом 26-летний Гоффин 13 раз подал навылет и сделал четыре брейка, а его 19-летний оппонент выполнил 21 эйс и реализовал два
Следующим соперником Гоффина на Открытом чемпионате Австралии будет либо россиянин Дмитрий Турсунов, либо чех Радек Штепанек.
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