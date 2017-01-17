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17 января 2017, 8:53 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Давид Гоффин пробился во второй круг турнира

11-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, одолел американца Рейлли Опелка, занимающего 208-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 4/6, 6/2, 4/6, 6/4 на старте Australian Open.

11-я ракетка мира бельгиец Давид <span class=error>Гоффин</span> одолел американца <span class=error>Рейлли</span> <span class=error>Опелка</span> занимающего 208-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 4/6 6/2 4/6 6/4 на старте Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут. За это время они допустили по семь двойных ошибок. При этом 26-летний Гоффин 13 раз подал навылет и сделал четыре брейка, а его 19-летний оппонент выполнил 21 эйс и реализовал два брейк-пойнта. На этом турнире спортсмены встретились впервые.

Следующим соперником Гоффина на Открытом чемпионате Австралии будет либо россиянин Дмитрий Турсунов, либо чех Радек Штепанек.
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