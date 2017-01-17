Австралия. Давид Гоффин пробился во второй круг турнира

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Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут. За это время они допустили по семь двойных ошибок. При этом 26-летний Гоффин 13 раз подал навылет и сделал четыре брейка, а его 19-летний оппонент выполнил 21 эйс и реализовал два брейк-пойнта. На этом турнире спортсмены встретились впервые.

Следующим соперником Гоффина на Открытом чемпионате Австралии будет либо россиянин Дмитрий Турсунов, либо чех Радек Штепанек.