Рафаэль Надаль успешно стартовал на Открытом первенстве Австралии

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Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время 30-летний Надаль сделал шесть эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 33-летний соперник семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Надаль поборется с киприотом Маркосом Багдатисом.