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https://sport.mail.ru/news/tennis/28450645/
17 января 2017, 8:53 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль успешно стартовал на Открытом первенстве Австралии

Девятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в трёх сетах одержал победу над немцем Флорианом Майером, занимающим 49-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/4 в первом раунде Australian Open.

Девятая ракетка мира испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> в трёх сетах одержал победу над немцем <span class=error>Флорианом</span> <span class=error>Майером</span> занимающим 49-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 6/4 в первом раунде Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время 30-летний Надаль сделал шесть эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 33-летний соперник семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Надаль поборется с киприотом Маркосом Багдатисом.
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