Рафаэль Надаль успешно стартовал на Открытом первенстве Австралии
Девятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в трёх сетах одержал победу над немцем Флорианом Майером, занимающим 49-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/4 в первом раунде Australian Open.
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Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время 30-летний Надаль сделал шесть эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три
За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Надаль поборется с киприотом Маркосом Багдатисом.
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