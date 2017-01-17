Канадец Раонич вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Канадец Милош Раонич вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Раонич, получивший третий номер посева на турнире, в своем стартовом матче со счетом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл немца Дастина Брауна. На корте соперники провели 1 час 32 минуты.
Во втором круге Раонич встретится с победителем встречи Жиль Мюллер (Люксембург) — Тейлор Фриц (США).
Результаты других встреч первого круга:
Николоз Басилашвили (Грузия) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) — 4:6, 6:3, 6:7 (2:7), 4:6;.
Александр Зверев (Германия, 24) — Робин Хасе (Нидерланды) — 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2;.
Жиль Симон (Франция, 25) — Майкл Ммо (США) — 6:1, 6:3, 6:3;.
Пабло
Рейлли Опелка (США) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 4:6, 6:4, 2:6, 6:4, 4:6.
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