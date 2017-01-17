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17 января 2017, 8:44 | Теннис | Р-Спорт

Канадец Раонич вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Канадец Милош Раонич вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Раонич, получивший третий номер посева на турнире, в своем стартовом матче со счетом 6:3, 6:4, 6:2 обыграл немца Дастина Брауна. На корте соперники провели 1 час 32 минуты.

Во втором круге Раонич встретится с победителем встречи Жиль Мюллер (Люксембург) — Тейлор Фриц (США).

Результаты других встреч первого круга:

Николоз Басилашвили (Грузия) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) — 4:6, 6:3, 6:7 (2:7), 4:6;.

Александр Зверев (Германия, 24) — Робин Хасе (Нидерланды) — 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2;.

Жиль Симон (Франция, 25) — Майкл Ммо (США) — 6:1, 6:3, 6:3;.

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — Питер Полански (Канада) — 6:0, 3:6, 3:6, 6:2, 3:0 (отказ Полански от продолжения борьбы);.

Рейлли Опелка (США) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 4:6, 6:4, 2:6, 6:4, 4:6.
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