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https://sport.mail.ru/news/tennis/28450517/
17 января 2017, 8:42 | Теннис | ТАСС

Южный не смог доиграть матч с Багдатисом в первом круге Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный уступил киприоту Маркосу Багдатису в первом круге Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

<em>МОСКВА 17 января. /ТАСС/.</em> Российский теннисист Михаил Южный уступил киприоту <span class=error>Маркосу</span> Багдатису в первом круге Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — 375 млн). Увеличить
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Первый сет россиянин проиграл со счетом 3:6, а затем в ходе второго сета (счет был 3:0 в пользу Багдатиса) снялся с матча. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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