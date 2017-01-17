Доминика Цибулкова одержала победу в первом круге «мэйджора» в Мельбурне
Шестая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, в двух сетах взяла верх над чешкой Денизой Аллертовой, занимающей 90-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/2 на старте Открытого первенства Австралии.
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время 27-летняя Цибулкова сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующей соперницей Цибулковой на соревнованиях в Мельбурне станет представительница Тайваня Се
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