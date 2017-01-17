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https://sport.mail.ru/news/tennis/28450513/
17 января 2017, 8:41 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова одержала победу в первом круге «мэйджора» в Мельбурне

Шестая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, в двух сетах взяла верх над чешкой Денизой Аллертовой, занимающей 90-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/2 на старте Открытого первенства Австралии.

Шестая ракетка мира словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова в двух сетах взяла верх над чешкой <span class=error>Денизой</span> Аллертовой занимающей 90-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 6/2 на старте Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время 27-летняя Цибулкова сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Аллертова дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Следующей соперницей Цибулковой на соревнованиях в Мельбурне станет представительница Тайваня Се Су-Вей.
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