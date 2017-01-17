Доминика Цибулкова одержала победу в первом круге «мэйджора» в Мельбурне

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Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время 27-летняя Цибулкова сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Аллертова дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.