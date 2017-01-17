Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на Australian Open
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева стартовала с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В матче первого круге Путицнева, получившая от организаторов турнира 31-й номер посева, встречалась с испанской Ларой
Во втором круге Australian Open Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая ранее в двух партиях (6:4, 6:0) обыграла китаянку Чжу Линь.
А вот другой представитель Казахстана Михаил Кукушкин не смог преодолеть барьер первого круга Australian Open. Он в четырех партиях уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 1:6, 7:6, 3:6, 2:6.
Накануне свои стартовые матчи в женской сетке соревнований также проиграли Ярослава Шведова и Галина Воскобоева. А вот перешедший под казахстанский флаг Александр Бублик вышел во второй круг Australian Open.
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