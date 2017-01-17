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17 января 2017, 7:51 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Елена Веснина вышла во 2-й круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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Веснина, получившая 14-й номер посева на турнире, в своем стартовом матче нанесла поражение румынке Ане Богдан — 7:5, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 22 минуты.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча Менди Минелла (Люксембург) — Магда Линетте (Польша).
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