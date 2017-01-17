Россиянка Елена Веснина вышла во 2-й круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Веснина, получившая 14-й номер посева на турнире, в своем стартовом матче нанесла поражение румынке Ане Богдан — 7:5, 6:2. На корте соперницы провели 1 час 22 минуты.
Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча Менди Минелла (Люксембург) — Магда Линетте (Польша).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter