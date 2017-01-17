Макарова одолела Александрову в 1-м круге Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Встреча первого круга, прошедшая в Мельбурне во вторник, завершилась победой посеянной под 30-м номером Макаровой со счетом 6:0, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Во втором круге Макарова сыграет с победительницей пары Сара Эррани (Италия) — Риса Одзаки (Япония).
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Тимя Бабош (Венгрия, 25) — Николь Гиббс (США) — 6:7 (3:7), 4:6;.
Анна Блинкова (Россия) — Моника Никулеску (Румыния) — 6:2, 4:6, 6:4;.
Екатерина Бондаренко (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:7 (4:7), 4:6;.
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Сара
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) — 5:7, 2:6.
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