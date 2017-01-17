Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28450105/
17 января 2017, 7:50 | Теннис | Р-Спорт

Макарова одолела Александрову в 1-м круге Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Встреча первого круга, прошедшая в Мельбурне во вторник, завершилась победой посеянной под 30-м номером Макаровой со счетом 6:0, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Во втором круге Макарова сыграет с победительницей пары Сара Эррани (Италия) — Риса Одзаки (Япония).

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Тимя Бабош (Венгрия, 25) — Николь Гиббс (США) — 6:7 (3:7), 4:6;.

Анна Блинкова (Россия) — Моника Никулеску (Румыния) — 6:2, 4:6, 6:4;.

Екатерина Бондаренко (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:7 (4:7), 4:6;.

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:2, 6:0;.

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) — 5:7, 2:6.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной