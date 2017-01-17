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17 января 2017, 0:11 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Пока и близко не думаю о завершении профессиональной карьеры

Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, успешно стартовавший на Открытом чемпионате Австралии, рассказал о своём физическом состоянии.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> успешно стартовавший на Открытом чемпионате Австралии рассказал о своём физическом состоянии. Увеличить
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«Чувствую себя сейчас прекрасно. Да, у меня была травма, но не такая серьёзная, чтобы уже думать о завершении карьеры игрока. Порванный мениск — это действительно пустяк. Хотя я понимаю, что много кто думает еще и о том, что мой возраст якобы даёт о себе знать. Но вынужден расстроить таких недоброжелателей. Я буду продолжать играть, пока меня ничто не беспокоит», — цитирует Роджера издание The Age.
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