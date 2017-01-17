Роджер Федерер: Пока и близко не думаю о завершении профессиональной карьеры

«Чувствую себя сейчас прекрасно. Да, у меня была травма, но не такая серьёзная, чтобы уже думать о завершении карьеры игрока. Порванный мениск — это действительно пустяк. Хотя я понимаю, что много кто думает еще и о том, что мой возраст якобы даёт о себе знать. Но вынужден расстроить таких недоброжелателей. Я буду продолжать играть, пока меня ничто не беспокоит», — цитирует Роджера издание The Age.