Роджер Федерер: Пока и близко не думаю о завершении профессиональной карьеры
Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, успешно стартовавший на Открытом чемпионате Австралии, рассказал о своём физическом состоянии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Чувствую себя сейчас прекрасно. Да, у меня была травма, но не такая серьёзная, чтобы уже думать о завершении карьеры игрока. Порванный мениск — это действительно пустяк. Хотя я понимаю, что много кто думает еще и о том, что мой возраст якобы даёт о себе знать. Но вынужден расстроить таких недоброжелателей. Я буду продолжать играть, пока меня ничто не беспокоит», — цитирует Роджера издание The Age.
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