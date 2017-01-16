«Рублеву повезло встретиться с Марреем». Колонка Анны Чакветадзе
Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе — об итогах первого дня Открытого чемпионата Австралии.
О КУЗНЕЦОВОЙ…
Результаты Светланы тяжело поддаются прогнозам, но было понятно — в матче с Марианой
И КУЗНЕЦОВЕ
Андрею очень не повезло с сеткой. Вот что значит не попасть в посев: даже если сам стоишь в ТОП-50, то не застрахован от матча с пятой ракеткой мира уже на старте турнира. Кеи Нишикори — один из явных фаворитов Australian Open, пусть и не главный. Конечно, предполагалось, что японец сам будет вести игру и завладеет преимуществом. Но надо отдать должное Кузнецову — он провел очень достойный матч, довел борьбу до пятого сета и серьезно потрепал нервы сопернику. Жаль, на концовку просто не хватило сил, хотя некоторые шансы зацепиться за победу у россиянина появились. Вдвойне обидно, что он теперь потеряет немало позиций в рейтинге, потому что не смог защитить очки за прошлогодний выход в четвертый круг турнира.
Вообще, Андрей сейчас находится на том этапе карьеры, когда надо перестать просто бороться с ведущими игроками, а начинать их обыгрывать. Потенциал для этого у россиянина есть. Опыта уже тоже достаточно. Может,
О ХАЧАНОВЕ И РУБЛЕВЕ
К Андрею Рублеву и Карену Хачанову приковано особое внимание. Мы давно за ними следим, наблюдаем, как ребята растут — и в плане мастерства, и в рейтинге. Нынешний Australian Open для обоих стал первым в карьере — и вторым турниром «Большого шлема» в основной сетке вообще. Тот факт, что ребята прошли стартовый раунд, встречаясь с не самыми сильными, но и далеко не самыми слабыми соперниками — повод порадоваться.
Дальше придется сложнее. Особенно Андрею, которому предстоит встреча с Энди Марреем. Ничего страшного в этом не вижу — шанс поиграть с первой ракеткой мира выпадает нечасто, а научиться в таком матче можно очень многому. Если ты рвешься к вершине, рано или поздно столкнешься с лидерами мирового рейтинга. И даже если на первый раз проиграешь, получишь неоценимый опыт. В том числе — понимание, что именно надо улучшить — и реально ли это улучшить — в своей игре, чтобы в следующий раз победить. Да и вряд ли Энди ждет легкая прогулка — он сам уже об этом сказал. Рублев наверняка постарается шотландца
Карену тоже достался сеяный соперник, но,
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