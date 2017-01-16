«Рублеву повезло встретиться с Марреем». Колонка Анны Чакветадзе

О КУЗНЕЦОВОЙ…

Результаты Светланы тяжело поддаются прогнозам, но было понятно — в матче с Марианой Дуку-Марино она не должна испытать серьезных сложностей. Колумбийка просто заметно ниже классом — это стало очевидно уже в стартовой партии, когда Кузнецова начала делать брейк за брейком, задавливая соперницу мощью и переигрывая ее тактически. Отсюда такая уверенная победа — 6:0, 6:1. Видно, что Света находится в хорошей физической форме, получает удовольствие от игры, а высокий номер посева предоставил ей вполне удобную сетку — по крайней мере, до третьего круга. Стартовые раунды тоже важны — именно в них набираешь уверенность в своих силах, приходишь в тонус, окончательно «прибиваешься» к кортам. Если при этом удается избежать тяжелых встреч с серьезными соперницами — то совсем хорошо! Дальше Кузнецову ждет поединок против Джейми Ферлис — 17-летней австралийки, стоящей в пятой сотне рейтинга. Понятно, что фаворитом тут будет Светлана. Хотя Джейми и может доставить проблемы — молодые игроки всегда амбициозны, им нечего терять в матчах с действующими звездами, коме того Ферлис будет выступать перед родными трибунами, которые, разумеется, ее поддержат. Но даже так Светлана — если выступит на своем уровне — должна уверенно ее проходить.

И КУЗНЕЦОВЕ

Андрею очень не повезло с сеткой. Вот что значит не попасть в посев: даже если сам стоишь в ТОП-50, то не застрахован от матча с пятой ракеткой мира уже на старте турнира. Кеи Нишикори — один из явных фаворитов Australian Open, пусть и не главный. Конечно, предполагалось, что японец сам будет вести игру и завладеет преимуществом. Но надо отдать должное Кузнецову — он провел очень достойный матч, довел борьбу до пятого сета и серьезно потрепал нервы сопернику. Жаль, на концовку просто не хватило сил, хотя некоторые шансы зацепиться за победу у россиянина появились. Вдвойне обидно, что он теперь потеряет немало позиций в рейтинге, потому что не смог защитить очки за прошлогодний выход в четвертый круг турнира.

Вообще, Андрей сейчас находится на том этапе карьеры, когда надо перестать просто бороться с ведущими игроками, а начинать их обыгрывать. Потенциал для этого у россиянина есть. Опыта уже тоже достаточно. Может, где-то не хватает уверенности, но она и должна добываться в таких вот матчах, как с Нишикори. Надеюсь, по ходу сезона у Кузнецова еще будет шанс победить соперника из ТОП-10.

О ХАЧАНОВЕ И РУБЛЕВЕ

К Андрею Рублеву и Карену Хачанову приковано особое внимание. Мы давно за ними следим, наблюдаем, как ребята растут — и в плане мастерства, и в рейтинге. Нынешний Australian Open для обоих стал первым в карьере — и вторым турниром «Большого шлема» в основной сетке вообще. Тот факт, что ребята прошли стартовый раунд, встречаясь с не самыми сильными, но и далеко не самыми слабыми соперниками — повод порадоваться. Йен-Сун Лу и Адриан Маннарино — теннисисты среднего уровня, достаточно опытные. Звезд с неба никогда не хватали, но крепко держатся в ТОП-100, что говорит о многом. При этом Рублев уверенно справился с представителем Тайваня, а Хачанов обыграл француза. Показав временами зрелый, очень качественный теннис.

Дальше придется сложнее. Особенно Андрею, которому предстоит встреча с Энди Марреем. Ничего страшного в этом не вижу — шанс поиграть с первой ракеткой мира выпадает нечасто, а научиться в таком матче можно очень многому. Если ты рвешься к вершине, рано или поздно столкнешься с лидерами мирового рейтинга. И даже если на первый раз проиграешь, получишь неоценимый опыт. В том числе — понимание, что именно надо улучшить — и реально ли это улучшить — в своей игре, чтобы в следующий раз победить. Да и вряд ли Энди ждет легкая прогулка — он сам уже об этом сказал. Рублев наверняка постарается шотландца чем-то неприятно удивить.