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https://sport.mail.ru/news/tennis/28446417/
16 января 2017, 19:16 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Очень рад, что вновь смог выйти на корт соревнований в Мельбурне

Экс-лидер мирового рейтинга, швейцарец Роджер Федерер, пробившийся во второй круг Открытого первенства Австралии, прокомментировал свой успех.

<nobr>Экс-лидер</nobr> мирового рейтинга швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> пробившийся во второй круг Открытого первенства Австралии прокомментировал свой успех. Увеличить
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«Очень рад, что я вновь смог сыграть в нормальный теннис. Да, это был непростой путь, но я сделал это. Сегодня во время первых двух сетов я старался концентрироваться на каждом розыгрыше, но потом понял, что это мне только мешает и создаёт излишнее напряжение.

Дела на корте стали идти лучше лишь после того, как я смог расслабиться. Я успокаивал себя тем, что пребывание на турнире в Мельбурне — это уже большое счастье и успех. Надеюсь, что я буду побеждать и в следующих матчах, — приводит слова представителя Швейцарии официальный сайт соревнований.
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