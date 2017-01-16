Роджер Федерер: Очень рад, что вновь смог выйти на корт соревнований в Мельбурне
Экс-лидер мирового рейтинга, швейцарец Роджер Федерер, пробившийся во второй круг Открытого первенства Австралии, прокомментировал свой успех.
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«Очень рад, что я вновь смог сыграть в нормальный теннис. Да, это был непростой путь, но я сделал это. Сегодня во время первых двух сетов я старался концентрироваться на каждом розыгрыше, но потом понял, что это мне только мешает и создаёт излишнее напряжение.
Дела на корте стали идти лучше лишь после того, как я смог расслабиться. Я успокаивал себя тем, что пребывание на турнире в Мельбурне — это уже большое счастье и успех. Надеюсь, что я буду побеждать и в следующих матчах, — приводит слова представителя Швейцарии официальный сайт соревнований.
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