Рублев пройдет проверку у Маррэя

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

МАТЧ

В третий раз за последние четыре «Больших шлема» первой ракетке России Андрею Кузнецову довелось встретиться с Кеи Нишикори. Предыдущие две встречи заканчивались в трех сетах, но на этот раз пятому «сеяному» пришлось потрудиться все пять партий, чтобы добыть путевку во второй круг.

Японец начал медленно, и полуфиналист недавнего турнира в Сиднее Кузнецов завладел преимуществом в первом сете. Он не сумел завершить его в свою пользу при счете 5:4, но сделал это двумя геймами позже — 7:5. Во второй партии Нишикори, за которого, как обычно, активно болели на трибунах, начал просыпаться. Он под ноль взял подачу россиянина в четвертом гейме и выиграл сет с разгромным счетом 6:1. Эйсом он завершил в свою пользу и третью партию. По его мнению, должен был брать и четвертую. Но Кузнецов, который в прошлом году дошел в Мельбурне до четвертого круга, считал иначе и отыгрался со счета 2:5 на тай-брейке. В решающем сете Нишикори повел 5:2, и россиянин отдал ему победу, допустив двойную ошибку на матчболе — свою четвертую в матче.

ГЕРОИ

Победами порадовали российские дебютанты Australian Open Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Соперником Хачанова был Адриан Маннарино, который старше и опытнее россиянина — для француза это был уже восьмой Открытый чемпионат Австралии, хотя он никогда раньше не проходил в Мельбурне дальше второго круга. При этом Хачанов уже имел положительный опыт встреч с этим оппонентом — он обыграл Маннарирно прошлой осенью на старте турнира в Чэнду, где в последствие завоевал свой первый титул. Вышел он победителем и на этот раз — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Четырехсетовый матч продолжался 2 часа 47 минут, а ключевым фактором оказалась подача Хачанова. 20-летний москвич исполнил 32 (!) эйса и выиграл 87 процентов очков на первом мяче. Он позволил сопернику сделать лишь один брейк, что в итоге и стоило ему второй партии. Во втором круге соперником россиянина станет американец Джек Сок, который на прошлой неделе завоевал титул в Океленде, а в Мельбурне «посеян» под 23-м номером.

19-летний Рублев, прошедший квалификацию, матч ветераном с Тайваня Лу Еньсунем начал с проигранного первого сета, но следующие три остались за ним — 4:6, 6:3, 7:6 (7:0), 6:3. Теперь прогнозируемый матч одного из самых ярких и перспективных молодых теннисистов с первой ракеткой мира Энди Маррэем стал реальностью.

Британец в первый день турнира не без труда взял верх над украинцем Ильей Марченко — 7:5, 7:6 (7:5), 6:2. Сам он остался крайне недоволен своими действиями. «Я двигался не лучшим образом, и мяч летел не так, как на тренировках в предыдущие дни, — посетовал новоявленный сэр после матча. — Да и к тому же нервы первого дня сказались».

К поединку с Рублевым Маррэй, надо полагать, будет готовиться основательно.

ПОТЕРЯ

Дарья Касаткина проигрывает китаянке в первом круге на втором турнире «Большого шлема» подряд. В этот раз ее соперницей была непредсказуемая и этим неприятная Пэн Шуай. Но все же многое зависело от самой россиянки. А начало у нее не задалось: Дарья действовала очень пассивно, много ошибалась и проиграла первый сет со счетом 0:6. Во втором дела вроде наладились: Касаткина дважды вела с брейком, потом дважды подавала на партию и имела преимущество в счете на тай-брейке — 4:1, но в итоге все же потерпела поражение — 0:6, 6:7 (5:7) за 1 час 28 минут.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Роджер Федерер провел свой первый официальный матч с 8 июля прошлого года — после перерыва, связанного с травмой колена. Поединок с ровесником Юргеном Мельцером, который некогда занимал 8-е место в мировом рейтинге и играл в полуфинале Roland Garros, а сейчас возвращается после серьезной травмы и пробивался в основную сетку из квалификации, стал хорошей проверкой для швейцарца. 17-му «сеяному» пришлось отыгрываться в первом сете, а затем он проиграл второй. В третьей и четвертой партиях маэстро показывал отличный теннис, соперник старался не отставать, а в выигрыше остались болельщики. Федерер заработал матчбол свечой, на которую Мельцер попытался ответить ударом между ног, а в следующем розыгрыше австриец отправил мяч слева в аут — 7:5, 3:6, 6:2, 6:2. Роджер сказал, что был бы доволен сегодняшним днем даже в том случае, если бы проиграл.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

56 минут потребовалось Светлане Кузнецовой, чтобы обыграть Мариану Дуке Марино из Колумбии — 6:0, 6:1. Россиянка в пять раз превзошла оппонентку по активно набранным очкам — 25 против 5.

33 эйса исполнил Джон Изнер в матче с Константином Кравчуком. Россиянин старался не отставать и подал на вылет 19 раз. 31-летний москвич даже взял у американца сет на тай-брейке, но в итоге уступил в четырех — 3:6, 4:6, 7:6 (7:6), 1:6.

23 минуты продолжался матч между Жереми Шарди и Николасом Альмагро — уступая 0:4, испанец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

16-й «сеяный» француз Лукас Пуйе покинул турнир, проиграв в четырех сетах экс-россиянину, ныне представляющему Казахстан Александру Бублику, пробившемуся в основную сетку из квалификации.

4-я ракетка мира Симона Халеп покинула турнир уже после первого круга второй раз подряд. В понедельник она потерпела поражение от американки Шелби Роджерс — 3:6, 1:6. После матча румынка рассказала журналистам, что испытывает сильную боль в колене.