Турниры прошедшей недели. Другие берега

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Безоговорочным фаворитом турнира АТР Apia International Sydney был Доминик Тим, который, впрочем, как и на соревнованиях в Брисбене неделей ранее, оправдать свой высокий статус не сумел. Австриец одержал лишь одну победу, после чего в ¼ финала уступил британцу Дэниэлу Эвансу.

На этой же стадии завершил борьбу ещё один сеяный игрок, испанец Пабло Карреньо-Буста, проигравший россиянину Андрею Кузнецову. К сожалению, продолжить победное шествие тот не смог, уступив в напряжённом матче всё тому же Эвансу.

Соперником британского игрока в финале довольно неожиданно стал Жиль Мюллер. 33-летний люксембуржец, в активе которого доселе не было ни одной победы на соревнованиях АТР, начал свой путь в Сиднее с двух тяжёлых трёхсетовых побед, после чего одолел вторую ракетку турнира Пабло Куэваса.

В решающем поединке опыт, которого у Мюллера несомненно больше, стал определяющим фактором. Жиль уверенно победил в двух партиях и наконец завоевал свой дебютный трофей.

Состав участников соревнований АТР ASB Classic в Окленде также не изобиловал громкими именами, а их первая ракетка Роберто Баутиста-Агут отказался от борьбе ещё до старта.

В отсутствие испанца в качестве главного претендента на победу рассматривался Джон Иснер. Впрочем, американец преодолел лишь один раунд, в четвертьфинале проиграв своему соотечественнику Стиву Джонсону. «Междусобойчик» представителей США, который образовался в нижней части сетки, в итоге выиграл Джек Сок, без проблем переигравший Джонсона.

Оппонентом американца в финале турнира был португалец Жоао Соуса, заявивший о серьёзности своих намерений уже на старте, путём победы над Альбертом Рамосом. Не смог составить Жоао конкуренцию и опытный киприот Маркос Багдатис, с которым он сразился в полуфинале.

Финальная встреча получилась напряжённой. В почти двухчасовом противостоянии сильнее всё же оказался Сок, ставший обладателем второго титула в карьере.

Женские соревнования Apia International Sydney получились гораздо интереснее мужских. Сюрпризы начались здесь уже с первых раундов. Свой стартовый поединок проиграла россиянке Дарье Касаткиной первая ракетка мира Анжелик Кербер. Не смогла преодолеть барьер второго круга и словачка Доминика Цибулкова, уступившая Эжени Бушар.

Канадка показала в Сиднее очень хороший теннис, заставив вспомнить, что пару лет назад её считали едва ли не главной восходящей звездой Тура. В ¼ финала Эжени оказалась сильнее Анастасии Павлюченковой, однако одолеть британку Йоханну Конту, стремительно ворвавшуюся в Топ-10 в минувшем сезоне, не сумела.

В нижней половине сетки сенсации не произошло. Посеянная второй полячка Агнешка Радваньска не испытала ни малейших затруднений на пути к решающему матчу, последовательно обыграв американку Кристину МакХэйл, китаянку Дуань Йин-Йин и чешку Барбору Стрыкову, причём последней отдала только три гейма.

Впрочем, вполне возможно, что такой уверенный ход по дистанции сыграл злую шутку с Агнешкой, поскольку в финале она так и не смогла найти свою игру, потерпев поражение в двух сетах.

Наконец, завершал программу прошедшей недели турнир WTA Hobart International. Фавориты здесь традиционно стали оступаться уже на старте. Не сумела пробиться во второй круг вторая ракетка соревнований Анастасия Севастова, проигравшая американке Шелби Роджерс.

Последняя, впрочем, развить свой успех не смогла и в четвертьфинале потерпела поражение от украинки Леси Цуренко. Правда та, в свою очередь, снялась с турнира, без борьбы пустив в финал румынку Монику Никулеску.

С учётом наличия в верхней части турнирной таблицы большого числа «квалифайеров» и «лаки-лузеров», казалось, что выход в финал лидеру посева Кики Бертенс обеспечен. Однако голландка завершила выступление на стадии ¼ финала, уступив как раз одной из победительниц квалификации Элизе Мартенс.

В итоге, именно бельгийская спортсменка и стала триумфатором турнира, причём сделала это очень уверенно, позволив своей сопернице по финалу взять только четыре гейма. Пожалуй, даже сама чемпионка была удивлена тем, что первый карьерный титул придёт к ней так рано.