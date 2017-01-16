Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28445569/
16 января 2017, 18:01 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер: Всё не так легко, как я думал, но я счастлив вернуться

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, проведший в первом круге Australian Open первый матч в официальном турнире АТР впервые с 8 июля 2016 года, поделился впечатлениями от победы над Юргеном Мельцером.

«Моя подача в начале немного меня удивила, но на практике всё прошло довольно хорошо. Я нервничал, когда матч начался. Хотя в течение дня и даже на разминке с Юргеном всё было нормально и я чувствовал себя прекрасно. Но стоило мне ударить по мячу, как я понял, что всё не так уж и легко, как я думал.

Я счастлив от проделанной сегодня на корте работы. Я доволен, как закончился матч, но самое важное… Это здорово просто быть там, на корте. Я наслаждался этим, хотя это было не так просто», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России