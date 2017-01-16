Федерер: Всё не так легко, как я думал, но я счастлив вернуться

«Моя подача в начале немного меня удивила, но на практике всё прошло довольно хорошо. Я нервничал, когда матч начался. Хотя в течение дня и даже на разминке с Юргеном всё было нормально и я чувствовал себя прекрасно. Но стоило мне ударить по мячу, как я понял, что всё не так уж и легко, как я думал.



Я счастлив от проделанной сегодня на корте работы. Я доволен, как закончился матч, но самое важное… Это здорово просто быть там, на корте. Я наслаждался этим, хотя это было не так просто», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.