Путинцева вплотную подошла к ТОП-30 рейтинга WTA

Женская «одиночка»: Путинцева начинает движение вверх



Перед началом первого в году турнира серии Большой шлем — Australian Open, во время проведения которого рейтинг обновляться не будет, Путинцева поднялась на три строки и занимает теперь 31-е место. Другая казахстанка, входящая в первую сотню, Ярослава Шведова, также поднялась вверх, но только на две строки — с 41-го места на 39-е.



Во второй сотне казахстанка Зарина Дияс осталась на 154-м месте. Зато Галина Воскобоева совершила самый впечатляющий рывок за неделю, переместившись из четвертой в третью сотню рейтинга — с 310-й на 274-ю позицию. В четвертой же сотне казахстанка Камила Керимбаева сохранила за собой 346-ю строчку.



Возглавляет рейтинг «одиночки» немка Анжелик Кербер, второй идет американка Серена Вильямс, третьей — представительница Польши Ангешка Радьваньска.



При этом у Путинцевой есть возможность забраться выше по итогам нынешнего Australian Open: в отличие от Шведовой и Воскобоевой, проигравших стартовые матчи и выбывших из одиночного разряда этого турнира, Путинцевой еще предстоит встреча с испанкой Ларой Арруабарреной.



Счет в личных встречах этих соперниц пока 1:0 в пользу испанки. Но эту победу Арруабаррена одержала в 2013 году, когда находилась намного выше в рейтинге WTA, чем Путинцева. Сейчас же испанка является лишь 63-й ракеткой мира, и шансы Путинцевой на победу в матче с ней во вторник кажутся предпочтительнее, чем обратный исход этой встречи.



Победительница же встречи между казахстанкой и испанкой во втором круге встретится с победительницей матча между китаянкой Лин Жу и представительницей Латвии Еленой Остапенко — и при всем уважении к последним теннисисткам, лучшая из пары Путинцева — Арруабаррена не оставит им во втором круге шансов на прохождение по турнирной сетке далее.



Женский парный разряд: Шведова взлетит после Australian Open



В рейтинге парного женского разряда казахстанка Ярослава Шведова опустилась в понедельник с 14-го на 15-е место, но, скорее всего, это шаг назад перед двумя шагами вперед. Ведь перед нынешним Australian Open Шведова восстановила свой дуэт с американкой Ваней Кинг, с которой в 2010 году выигрывала парные разряды двух турниров Большого шлема — Уимблдона и Открытого чемпионата США (US Open).



После распада этого дуэта в 2014 году ни казахстанка, ни американка больших успехов в парном разряде не достигли, ввиду чего и решили реанимировать свой дуэт в начале этого года. Турнирная сетка Australian Open вполне располагает к тому, что этот дуэт, сеянный под восьмым номером, добрался как минимум до четвертьфинала — а это означает подъем Шведовой спустя две недели и в рейтинге.



Что касается остальных казахстанок, то вполне могут продвинуться вверх и Галина Воскобоева, которая на данный момент находится на 130-м месте рейтинга парного разряда: на Australian Open она в дуэте с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой на старте встретится с парой Мария Ирогойен (Аргентина)/Ипек Соулу (Турция). Соперницы вполне проходимые для казахстанско-чешского дуэта, а для представителей второй сотни каждый шаг на турнирах Большого шлема — это шаг по рейтингу на пять — десять позиций вверх.



С этой точки зрения, одной-единственной победой в парном разряде очень сильно может поправить свое положение в рейтинге пар Путинцева, которая на данный момент располагается в нем на 328-м месте. Путинцева в дуэте с американкой Элисон Риске на старте парного разряда Australian Open сыграет с дуэтом Нао Хибино (Япония)/Алисия Росольская (Польша).



Возглавляет рейтинг парного женского разряда американка Бетани Маттек-Сандс, второй идет представительница Индии Сания Мирза, третьей — француженка Каролин Гарсиа.



Мужская «одиночка»: Кукушкин — на грани вылета из ТОП-100



Казахстанец Михаил Кукушкин потихоньку подкатывается к границе первой и второй сотен, теряя каждую неделю по строке. В понедельник им была потеряна еще одна позиция, в результате чего он стал 98-й ракеткой мира. Но во вторник в стартовом раунде Australian Open ему предстоит встретиться на старте с совсем молодым американцем Фрэнсисом Тиафо — и у Кукушкина есть шанс зацепиться за первую сотню после первого турнира серии Большой шлем, выйдя как минимум во второй его круг.



А вот находящийся сейчас на 207-м месте рейтинга мужской «одиночки» Александр Бублик, пройдя квалификацию Australian Open и выйдя в понедельник во второй круг основной сетки его одиночного мужского разряда, гарантировал себе перемещение во вторую сотню рейтинга спустя две недели, когда по окончании Открытого первенства Австралии рейтинг вновь будет обновлен.



Между этими двумя теннисистами затесался на 173 месте казахстанец Александр Недовесов, а на 219-м месте в нынешнем рейтинге расположился Дмитрий Попко, на 237-м — Андрей Голубев: двое последних не смогли, в отличие от Бублика, пройти отсев Australian Open.



Возглавляет рейтинг мужской «одиночки» британец Энди Мюррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим — канадец Милош Районич.



Мужской парный разряд: для Казахстана — почти без перемен



В рейтинге парного мужского разряда единственными новостями стали подъемы Голубева на 187-е со 190-го места (Голубев на данный момент лучший представитель Казахстана в этой части рейтинга) и Тимура Хабибулина на 10 строк — до 298-й позиции.



Между ними на 255-м месте по-прежнему располагается Недовесов, на 332-й строчке рейтинга пар остался Попко, а Кукушкин ушел с 418-й на 421-ю строчку. Возглавляет рейтинг парного разряда француз Николас Махут, на втором месте остался его соотечественник Пьер Херберт, на третьем — бразилец Бруно Соареш.