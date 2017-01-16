Федерер стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы над Ю. Мельцером
Швейцарец Роджер Федерер (17) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв австрийца Юргена Мельцера (Q) со счётом 7:5, 3:6, 6:2, 6:2.
17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» 19 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и совершил 36 невынужденных ошибок. На счету Юргена 4 эйса, 26 виннерсов и 35 неточностей.
Следующим соперником Федерера будет американец Ноа Рубин (Q).
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