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https://sport.mail.ru/news/tennis/28444033/
16 января 2017, 16:54 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы над Ю. Мельцером

Швейцарец Роджер Федерер (17) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв австрийца Юргена Мельцера (Q) со счётом 7:5, 3:6, 6:2, 6:2.

17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» 19 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и совершил 36 невынужденных ошибок. На счету Юргена 4 эйса, 26 виннерсов и 35 неточностей.

Следующим соперником Федерера будет американец Ноа Рубин (Q).
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