Роджер Федерер успешно начал выступление на Открытом первенстве Австралии
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер первого раунда Australian Open, победив в четырёх сетах австрийца Юргена Мельцера, — 7/5, 3/6, 6/2, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За время матча, продолжавшегося 2 часа 5 минут, 17-я ракетка мира, 35-летний Роджер, записал в свой актив семь брейков и 19 эйсов, один раз ошибившись при подаче. Его ровесник Мельцер, занимающий 300-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и одну двойную ошибку. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:1.
Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Федерер сыграет с американцем Ноа Рубиным, обыгравшим своего соотечественника Бьорна Фратанджело, — 6/7 (4), 7/5, 3/6, 6/2, 6/2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter