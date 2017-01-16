Роджер Федерер успешно начал выступление на Открытом первенстве Австралии

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За время матча, продолжавшегося 2 часа 5 минут, 17-я ракетка мира, 35-летний Роджер, записал в свой актив семь брейков и 19 эйсов, один раз ошибившись при подаче. Его ровесник Мельцер, занимающий 300-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и одну двойную ошибку. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:1.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Федерер сыграет с американцем Ноа Рубиным, обыгравшим своего соотечественника Бьорна Фратанджело, — 6/7 (4), 7/5, 3/6, 6/2, 6/2.