Анжелик Кербер: Статус первой ракетки мира не влияет на мой стиль игры
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер прокомментировала свою победу над украинкой Лесей Цуренко в первом раунде Australian Open.
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«Что тут скажешь, это стартовый матч на “мэйджоре”. Испытывала немного другие эмоции, чем раньше, но всё равно чувствовала себя комфортно. Старалась уже в начале поединка показать свою игру. Конечно, в определённых эпизодах я действовала не лучшим образом, особенно во второй партии. Впрочем, моя оппонентка провела встречу стабильно и играла на хорошем уровне. Радует, что такие матчи случаются на старте турнира, и остаётся время, чтобы поработать над ошибками», — приводит слова Анжелик
«Когда я выхожу на корт, то не думаю о лидерстве в рейтинге или своих титулах. Пытаюсь продемонстрировать присущий мне стиль тенниса — много двигаюсь и веду борьбу за каждый мяч. Мой статус ничего не меняет», — отметила Кербер.
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