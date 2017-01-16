Анжелик Кербер: Статус первой ракетки мира не влияет на мой стиль игры

«Что тут скажешь, это стартовый матч на “мэйджоре”. Испытывала немного другие эмоции, чем раньше, но всё равно чувствовала себя комфортно. Старалась уже в начале поединка показать свою игру. Конечно, в определённых эпизодах я действовала не лучшим образом, особенно во второй партии. Впрочем, моя оппонентка провела встречу стабильно и играла на хорошем уровне. Радует, что такие матчи случаются на старте турнира, и остаётся время, чтобы поработать над ошибками», — приводит слова Анжелик пресс-служба «мэйджора» в Мельбурне.

«Когда я выхожу на корт, то не думаю о лидерстве в рейтинге или своих титулах. Пытаюсь продемонстрировать присущий мне стиль тенниса — много двигаюсь и веду борьбу за каждый мяч. Мой статус ничего не меняет», — отметила Кербер.