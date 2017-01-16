Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28443514/
16 января 2017, 15:40 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер: Статус первой ракетки мира не влияет на мой стиль игры

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер прокомментировала свою победу над украинкой Лесей Цуренко в первом раунде Australian Open.

Немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> прокомментировала свою победу над украинкой <span class=error>Лесей</span> <span class=error>Цуренко</span> в первом раунде Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Что тут скажешь, это стартовый матч на “мэйджоре”. Испытывала немного другие эмоции, чем раньше, но всё равно чувствовала себя комфортно. Старалась уже в начале поединка показать свою игру. Конечно, в определённых эпизодах я действовала не лучшим образом, особенно во второй партии. Впрочем, моя оппонентка провела встречу стабильно и играла на хорошем уровне. Радует, что такие матчи случаются на старте турнира, и остаётся время, чтобы поработать над ошибками», — приводит слова Анжелик пресс-служба «мэйджора» в Мельбурне.

«Когда я выхожу на корт, то не думаю о лидерстве в рейтинге или своих титулах. Пытаюсь продемонстрировать присущий мне стиль тенниса — много двигаюсь и веду борьбу за каждый мяч. Мой статус ничего не меняет», — отметила Кербер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Australian Open. Эжени Бушар вышла во второй раунд соревнований

Роджер Федерер успешно начал выступление на Открытом первенстве Австралии

Анжелик Кербер: Статус первой ракетки мира не влияет на мой стиль игры