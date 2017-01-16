Николас Альмагро: Зачем мне призовые за участие в первом круге?
Испанский теннисист Николас Альмагро, снявшийся с матча первого раунда Открытого чемпионата Австралии против француза Жереми Шарди, прокомментировал предположение, что он вышел на корт только затем, чтобы получить призовые.
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«Зачем мне это? У меня более десяти миллионов долларов призовых за карьеру», — цитирует Альмагро издание El Pais.
Отметим, в этом сезоне в АТР введено правило, согласно которому игрок может сняться с первого раунда основной сетки соревнований, но всё равно получит призовые. Однако оно не действует на «мэйджорах», которые проводятся ITF.
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