Николас Альмагро: Зачем мне призовые за участие в первом круге?

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«Зачем мне это? У меня более десяти миллионов долларов призовых за карьеру», — цитирует Альмагро издание El Pais.

Отметим, в этом сезоне в АТР введено правило, согласно которому игрок может сняться с первого раунда основной сетки соревнований, но всё равно получит призовые. Однако оно не действует на «мэйджорах», которые проводятся ITF.