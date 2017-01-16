Мельбурн. Стэн Вавринка одолел в пяти сетах Мартина Клижана
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка нанёс поражение в пяти партиях словаку Мартину Клижану и прошёл во второй раунд Открытого чемпионата Австралии — 4/6, 6/4, 7/5, 4/6, 6/4.
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Поединок продолжался 3 часа 24 минуты. Четвёртая ракетка мира, 31-летний Стэн, записал в свой актив шесть брейков и 21 эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 27-летний Клижан, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, пять раз брал подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. Швейцарец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В матче за выход в 1/16 финала Australian Open Вавринка сразится с американцем Стивом Джонсоном.
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