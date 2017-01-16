Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28442753/
16 января 2017, 14:56 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Стэн Вавринка одолел в пяти сетах Мартина Клижана

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка нанёс поражение в пяти партиях словаку Мартину Клижану и прошёл во второй раунд Открытого чемпионата Австралии — 4/6, 6/4, 7/5, 4/6, 6/4.

Швейцарский теннисист <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> нанёс поражение в пяти партиях словаку <span class=error>Мартину</span> <span class=error>Клижану</span> и прошёл во второй раунд Открытого чемпионата Австралии — 4/6 6/4 7/5 4/6 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 3 часа 24 минуты. Четвёртая ракетка мира, 31-летний Стэн, записал в свой актив шесть брейков и 21 эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 27-летний Клижан, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, пять раз брал подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. Швейцарец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в 1/16 финала Australian Open Вавринка сразится с американцем Стивом Джонсоном.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Australian Open. Эжени Бушар вышла во второй раунд соревнований

Роджер Федерер успешно начал выступление на Открытом первенстве Австралии

Анжелик Кербер: Статус первой ракетки мира не влияет на мой стиль игры