Мельбурн. Стэн Вавринка одолел в пяти сетах Мартина Клижана

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Поединок продолжался 3 часа 24 минуты. Четвёртая ракетка мира, 31-летний Стэн, записал в свой актив шесть брейков и 21 эйс, шесть раз ошибившись при подаче. 27-летний Клижан, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, пять раз брал подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. Швейцарец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В матче за выход в 1/16 финала Australian Open Вавринка сразится с американцем Стивом Джонсоном.