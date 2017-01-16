Каливод: Рублеву важно не испугаться авторитета Маррея в матче Australian Open

Рублев преодолел барьер первого раунда Australian Open, одержав волевую победу над Лу Еньсунем из Тайваня. Теперь 19-летнему россиянину предстоит встретиться с Марреем.

«Рублев набрался опыта в квалификации и уже адаптировался к кортам, турниру, — сказал Каливод по телефону. — Он вполне комфортно себя чувствует в этих условиях. Был период в 2016 году, когда рост результатов Рублева замедлился, стабилизировался. Но наконец-то он выстрелил, что приятно. С Марреем ему придется играть на одном из центральных кортов — это большое давление на молодого игрока. Будет тяжело, но важно не испугаться авторитета Маррея, не дрогнуть перед многотысячной толпой».

Собеседник агентства отметил, что Маррей пока не набрал свою лучшую форму. «Первые матчи на турнирах Большого шлема топовые теннисисты частенько проходят со скрипом, потому что планируют выходить на пик формы ко второй неделе соревнований. За это Андрей может зацепиться, но важно уметь играть пятисетовые матчи. Дрожать в такой ситуации надо Маррею, а не Рублеву, которому терять нечего», — отметил Каливод.