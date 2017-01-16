Каливод: Рублеву важно не испугаться авторитета Маррея в матче Australian Open
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российскому теннисисту Андрею Рублеву важно не испугаться авторитета первой ракетки мира Энди Маррея в матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России, телекомментатор Александр Каливод.
Рублев преодолел барьер первого раунда Australian Open, одержав волевую победу над Лу Еньсунем из Тайваня. Теперь 19-летнему россиянину предстоит встретиться с Марреем.
«Рублев набрался опыта в квалификации и уже адаптировался к кортам, турниру, — сказал Каливод по телефону. — Он вполне комфортно себя чувствует в этих условиях. Был период в 2016 году, когда рост результатов Рублева замедлился, стабилизировался. Но
Собеседник агентства отметил, что Маррей пока не набрал свою лучшую форму. «Первые матчи на турнирах Большого шлема топовые теннисисты частенько проходят со скрипом, потому что планируют выходить на пик формы ко второй неделе соревнований. За это Андрей может зацепиться, но важно уметь играть пятисетовые матчи. Дрожать в такой ситуации надо Маррею, а не Рублеву, которому терять нечего», — отметил Каливод.
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