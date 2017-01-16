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16 января 2017, 14:49 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Дарсис прошёл во второй круг Australian Open

Бельгийский теннисист Стив Дарсис преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, переиграв в четырёх партиях хозяина кортов Сэмюэла Грота, — 3/6, 6/3, 6/2, 6/2.

Бельгийский теннисист <span class=error>Стив</span> <span class=error>Дарсис</span> преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии переиграв в четырёх партиях хозяина кортов <span class=error>Сэмюэла</span> Грота — 3/6 6/3 6/2 6/2. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 10 минут. 71-я ракетка мира, 32-летний Стив, сделал пять брейков и три подачи навылет. 29-летний Грот, занимающий 162-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил 19 эйсов и восемь двойных ошибок.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Дарсис будет противостоять аргентинцу Диего Шварцману.

Отметим, что для Стива данная победа стала первой за карьеру в основной сетке Australian Open.
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