Стив Дарсис прошёл во второй круг Australian Open

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Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 10 минут. 71-я ракетка мира, 32-летний Стив, сделал пять брейков и три подачи навылет. 29-летний Грот, занимающий 162-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил 19 эйсов и восемь двойных ошибок.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Дарсис будет противостоять аргентинцу Диего Шварцману.

Отметим, что для Стива данная победа стала первой за карьеру в основной сетке Australian Open.