Фелисиано Лопес сыграет в 60-м поединке на «мэйджорах» подряд
Матч первого раунда Открытого чемпионата Австралии против итальянца Фабио Фоньини станет для испанца Фелисиано Лопеса 60-м подряд на турнирах «Большого шлема».
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В последний раз Фелисиано не выступал на «мэйджоре» в 2002 году на Australian Open.
Отметим, что лидером по данному показателю является швейцарец Роджер Федерер, который сыграл на 65 «Шлемах» подряд, пока не снялся с French Open-2016.
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