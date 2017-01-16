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16 января 2017, 14:48 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес сыграет в 60-м поединке на «мэйджорах» подряд

Матч первого раунда Открытого чемпионата Австралии против итальянца Фабио Фоньини станет для испанца Фелисиано Лопеса 60-м подряд на турнирах «Большого шлема».

Матч первого раунда Открытого чемпионата Австралии против итальянца <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> станет для испанца Фелисиано <span class=error>Лопеса</span> 60-м подряд на турнирах Большого шлема. Увеличить
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В последний раз Фелисиано не выступал на «мэйджоре» в 2002 году на Australian Open.

Отметим, что лидером по данному показателю является швейцарец Роджер Федерер, который сыграл на 65 «Шлемах» подряд, пока не снялся с French Open-2016.
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