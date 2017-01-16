Маррей заявил, что видел игру Рублева, и считает, что тот не будет только обороняться
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Британский теннисист Энди Маррей заявил, что видел раньше игру своего соперника по второму раунду Открытого чемпионата Австралии Андрея Рублева, и считает, что россиянин предпочитает атаковать, а не действовать от обороны.
В понедельник в первом круге турнира в Мельбурне Маррей переиграл украинца Илью Марченко, а Рублев нанес поражение Лу Еньсуню из Тайваня. Во втором раунде британец, первая ракетка мира, и россиянин сыграют между собой.
«Я
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter