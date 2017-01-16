Маррей заявил, что видел игру Рублева, и считает, что тот не будет только обороняться

В понедельник в первом круге турнира в Мельбурне Маррей переиграл украинца Илью Марченко, а Рублев нанес поражение Лу Еньсуню из Тайваня. Во втором раунде британец, первая ракетка мира, и россиянин сыграют между собой.

«Я кое-что знаю о нем. Я никогда не играл с Рублевым, но видел раньше, как он играет — он предпочитает действовать, а не только сдерживать соперника, он атакует. Я видел пару лет назад, как он играл на Открытом чемпионате США против (Михаила) Южного. Я понаблюдал немного за той игрой и думаю, что он был очень хорош. Чистый “ударник”, идет на риск», — сказал Маррей, чьи слова приводит официальный сайт Australian Open.