Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28442301/
16 января 2017, 14:25 | Теннис | Р-Спорт

Каливод: Победа над Маннарино на AO показала, что идет становление Хачанова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Победа Карена Хачанова над французом Адрианом Маннарино в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису свидетельствует о том, что становление российского спортсмена идет полным ходом, заявил «Р-Спорт» заслуженный тренер России, телекомментатор Александр Каливод.

20-летний Хачанов пробился во второй круг Australian Open-2017, который проходит в Мельбурне. В матче первого раунда российский теннисист обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Во втором круге Хачанов сыграет с американцем Джеком Соком (23-й номер посева).

«Хачанов — одна из надежд нашего тенниса, он из новой плеяды игроков, которые уже попали в сферу влияния капитана сборной России в Кубке Дэвиса. Хачанов уже заявил о себе результатами в прошлом году. Победу над Маннарино в какой-то степени можно считать неожиданной, это сенсационный результат, и в то же время это свидетельствует о продвижении игрока. Маннарино — достаточно опытный турнирный боец, хотя звезд с неба он не хватал. Победа над таким соперником — это очень приятный результат. Игра с французом показала, что полным ходом идет становление теннисиста Хачанова, который уже хорошо знаком с ATP-туром», — сказал Каливод.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Маррей заявил, что видел игру Рублева, и считает, что тот не будет только обороняться

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Британский теннисист Энди Маррей заявил, что видел раньше игру своего соперника по второму раунду Открытого чемпионата Австралии Андрея Рублева, и считает, что россиянин предпочитает атаковать, а не действовать от обороны.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной