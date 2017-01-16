Каливод: Победа над Маннарино на AO показала, что идет становление Хачанова

20-летний Хачанов пробился во второй круг Australian Open-2017, который проходит в Мельбурне. В матче первого раунда российский теннисист обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Во втором круге Хачанов сыграет с американцем Джеком Соком (23-й номер посева).

«Хачанов — одна из надежд нашего тенниса, он из новой плеяды игроков, которые уже попали в сферу влияния капитана сборной России в Кубке Дэвиса. Хачанов уже заявил о себе результатами в прошлом году. Победу над Маннарино в какой-то степени можно считать неожиданной, это сенсационный результат, и в то же время это свидетельствует о продвижении игрока. Маннарино — достаточно опытный турнирный боец, хотя звезд с неба он не хватал. Победа над таким соперником — это очень приятный результат. Игра с французом показала, что полным ходом идет становление теннисиста Хачанова, который уже хорошо знаком с ATP-туром», — сказал Каливод.