Каливод: Победа над Маннарино на AO показала, что идет становление Хачанова
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Победа Карена Хачанова над французом Адрианом Маннарино в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису свидетельствует о том, что становление российского спортсмена идет полным ходом, заявил «Р-Спорт» заслуженный тренер России, телекомментатор Александр Каливод.
20-летний Хачанов пробился во второй круг Australian Open-2017, который проходит в Мельбурне. В матче первого раунда российский теннисист обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3. Во втором круге Хачанов сыграет с американцем Джеком Соком (23-й номер посева).
«Хачанов — одна из надежд нашего тенниса, он из новой плеяды игроков, которые уже попали в сферу влияния капитана сборной России в Кубке Дэвиса. Хачанов уже заявил о себе результатами в прошлом году. Победу над Маннарино в
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