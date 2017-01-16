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https://sport.mail.ru/news/tennis/28442037/
16 января 2017, 14:09 | Теннис | Comments.ua

Вторая ракетка Украины не смогла обыграть первую ракетку мира

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла обыграть первую ракетку мира Ангелик Кербер.

Вторая ракетка Украины <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> не смогла обыграть первую ракетку мира Ангелик <span class=error>Кербер</span>. Увеличить
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Поединок первого раунда Открытого чемпионата Австралии прошел в понедельник и завершился победой немки со счетом 6:2, 5:7, 6:2, сообщает «Сегодня».

Во втором гейме Цуренко с пятой попытки реализовала сет-бол, а в третьем вела 2:1, но затем проиграла пять геймов подряд.

Леся Цуренко в рейтинге WTA занимает 51-е место, Ангелик Кербер — первое.

Ранее Илья Марченко проиграл первой ракетке мира Энди Маррею, Катерина Козлова уступила Венус Уильямс, а Элина Свитолина обыграла Галину Воскобоеву.

Фото: «Большой теннис Украины».

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