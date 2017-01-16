Вторая ракетка Украины не смогла обыграть первую ракетку мира
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла обыграть первую ракетку мира Ангелик Кербер.
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Поединок первого раунда Открытого чемпионата Австралии прошел в понедельник и завершился победой немки со счетом 6:2, 5:7, 6:2, сообщает «Сегодня».
Во втором гейме Цуренко с пятой попытки реализовала
Леся Цуренко в рейтинге WTA занимает 51-е место, Ангелик Кербер — первое.
Ранее Илья Марченко проиграл первой ракетке мира Энди Маррею, Катерина Козлова уступила Венус Уильямс, а Элина Свитолина обыграла Галину Воскобоеву.
Фото: «Большой теннис Украины».
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