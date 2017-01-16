Уже не наш. Бублик уверенно обыграл 16-ю ракетку мира, а радуется Казахстан
Первая сенсация мужской сетки Australian Open на счету петербуржца Александра Бублика. И это грустно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не подумайте, что мы болеем против 19-летнего теннисиста, но немного обидно, что теперь его успехам радуются в Казахстане.
Впервые зрители турниров ATP узнали молодого Бублика на Кубке Кремля-2014, однако его выступление в Москве закончилось в первом круге квалификации. Через год организаторы возрожденного SpbOpen отдали парню
На SpbOpen-2016 Бублик уже получил приглашение для участия в основной сетке. Два года подряд молодой теннисист позиционировался как главная звезда петербургского тенниса и ее самая главная надежда на долгие годы вперед.
На турнире в Петербурге у Бублика не получилось себя проявить — поражение уже в стартовом круге. Зато на Кубке Кремля он прошел через всю квалификацию (на московском турнире петербуржцу
Турнир закончился, все лестные слова в адрес Бублика прозвучали, наступило затишье. А через месяц теннисист объявил о том, что далее будет выступать за Казахстан. Почему? Подробно все объяснил отец спортсмена, но если вкратце — в России Бублику не финансировали поездки на турниры, расходы брала на себя семья.
Вернемся в Австралию, где дебютант турниров Большого шлема Бублик в первом круге легко и непринужденно (а как еще назвать 6:0 в первом сете) обыграл 16-ю ракетку мира Люка Пуйе.
Вспомните навскидку, когда последний раз россияне обыгрывали
Таких побед теперь добивается Александр Бублик. И это грустно.
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