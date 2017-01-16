Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28441509/
16 января 2017, 13:49 | Теннис | УНИАН

Australian Open: Свитолина выиграла, Цуренко и Марченко проиграли первым ракеткам мира

Украинские теннисисты провели первые матчи стартового турнира года из серии «Большого шлема».

Украинские теннисисты провели первые матчи стартового турнира года из серии Большого шлема. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису, где в первый день соревнований победу одержала Элина Свитолина, а Екатерина Козлова, Леся Цуренко и Илья Марченко проиграли и выбыли из борьбы уже на старте турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина свой первый матч на нынешнем турнире проводила против Галины Воскобоевой из Казахстана и не испытала никаких проблем. Выиграв первый сет под «ноль», украинка во втором позволила оппонентке выиграть два гейма — 6:0, 6:2.

Сразу три представителя Украины проводили свои матчи на Центральном корте — арене Рода Лейвера, а двое из них играли против сильнейших теннисистов мира.

Илья Марченко играл против лидера мужского рейтина британца Энди Маррея и на протяжении двух партий составлял сопернику серьезную конкуренцию. Более того, во второй партии украинец выиграл шесть геймов и сильнейший определялся на тай-брейке. Тем не менее, оба сета выиграл Маррей, а в третьем он не испытал проблем — 7:5, 7:6, 6:2.

В следующем матче на центральном корте Леся Цуренко противостояла Анжелик Кербер и тут соперница также испытала значительные проблемы в матче с украинкой, но, в итоге, выиграла — 6:2, 5:7, 6:2.

В свою очередь, Екатерина Козлова проводила матч на центральном корте против американки Венус Уильямс и также проиграла в двух сетах в упорной борьбе — 6:7, 5:7.

Во вторник свои матчи первого круга также проведут Екатерина Бондаренко и Александр Долгополов.

Открытый чемпионат Австралии — первый турнир года из серии «Большого шлема». В 2017-м соревнования в Мельбурне проходя с 16 по 29 января.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Гривня споткнулась

Яценюк назвал Байдена великим вице-президентом США и преданным другом Украины

Оружие ношу после сообщения спецслужб о подготовке покушения ФСБ - Пашинский