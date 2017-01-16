Australian Open: Свитолина выиграла, Цуренко и Марченко проиграли первым ракеткам мира

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В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису, где в первый день соревнований победу одержала Элина Свитолина, а Екатерина Козлова, Леся Цуренко и Илья Марченко проиграли и выбыли из борьбы уже на старте турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина свой первый матч на нынешнем турнире проводила против Галины Воскобоевой из Казахстана и не испытала никаких проблем. Выиграв первый сет под «ноль», украинка во втором позволила оппонентке выиграть два гейма — 6:0, 6:2.

Сразу три представителя Украины проводили свои матчи на Центральном корте — арене Рода Лейвера, а двое из них играли против сильнейших теннисистов мира.

Илья Марченко играл против лидера мужского рейтина британца Энди Маррея и на протяжении двух партий составлял сопернику серьезную конкуренцию. Более того, во второй партии украинец выиграл шесть геймов и сильнейший определялся на тай-брейке. Тем не менее, оба сета выиграл Маррей, а в третьем он не испытал проблем — 7:5, 7:6, 6:2.

В следующем матче на центральном корте Леся Цуренко противостояла Анжелик Кербер и тут соперница также испытала значительные проблемы в матче с украинкой, но, в итоге, выиграла — 6:2, 5:7, 6:2.

В свою очередь, Екатерина Козлова проводила матч на центральном корте против американки Венус Уильямс и также проиграла в двух сетах в упорной борьбе — 6:7, 5:7.

Во вторник свои матчи первого круга также проведут Екатерина Бондаренко и Александр Долгополов.

Открытый чемпионат Австралии — первый турнир года из серии «Большого шлема». В 2017-м соревнования в Мельбурне проходя с 16 по 29 января.