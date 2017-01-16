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https://sport.mail.ru/news/tennis/28441486/
16 января 2017, 13:45 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер успешно начала защиту титула на Открытом первенстве Австралии

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер прошла во второй раунд Australian Open, обыграв в трёх партиях украинку Лесю Цуренко, — 6/2, 5/7, 6/2.

Немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> прошла во второй раунд Australian <span class=error>Open</span> обыграв в трёх партиях украинку <span class=error>Лесю</span> <span class=error>Цуренко</span> — 6/2 5/7 6/2. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 3 минуты. Первая ракетка мира, 29-летняя Анжелик, записала в свой актив пять брейков и три эйса, четырежды ошибившись при подаче. 27-летняя Цуренко, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. Немка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Кербер померится силами со своей соотечественницей Кариной Виттхёфт, победившей японку Эри Ходзуми, — 7/5, 7/6 (6).
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