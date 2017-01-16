Анжелик Кербер успешно начала защиту титула на Открытом первенстве Австралии

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Поединок продлился 2 часа 3 минуты. Первая ракетка мира, 29-летняя Анжелик, записала в свой актив пять брейков и три эйса, четырежды ошибившись при подаче. 27-летняя Цуренко, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. Немка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Кербер померится силами со своей соотечественницей Кариной Виттхёфт, победившей японку Эри Ходзуми, — 7/5, 7/6 (6).