Энди Маррей: В матче с Марченко действовал не лучшим образом

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«Матч сложился для меня не лучшим образом. Условия были не такими, как во время тренировок. На минувшей неделе было прохладно и температура корта была ниже. При жаркой погоде сложнее контролировать отскок мяча.

Моя подача была далека от идеала, да и перемещался по корту я не слишком быстро. Реагировал на удары соперника не так, как хотелось бы. Возможно, на моих действиях сказалось волнение, — цитирует Энди официальный сайт «мэйджора» в Мельбурне.

«Немного знаком с Андреем. Мы не проводили совместных тренировочных занятий, но я видел поединки с его участием. Он любит атаковать и старается играть агрессивно.

Безусловно, впечатления от телевизионной картинки могут отличаться от реальности. Впрочем, в ближайшее время я изучу стиль Рублёва и постараюсь разработать эффективную стратегию, — добавил Маррей.