Энди Маррей: В матче с Марченко действовал не лучшим образом
Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своей победе над украинцем Ильёй Марченко в первом раунде Australian Open, а также поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Андреем Рублёвым.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Матч сложился для меня не лучшим образом. Условия были не такими, как во время тренировок. На минувшей неделе было прохладно и температура корта была ниже. При жаркой погоде сложнее контролировать отскок мяча.
Моя подача была далека от идеала, да и перемещался по корту я не слишком быстро. Реагировал на удары соперника не так, как хотелось бы. Возможно, на моих действиях сказалось волнение, — цитирует Энди официальный сайт «мэйджора» в Мельбурне.
«Немного знаком с Андреем. Мы не проводили совместных тренировочных занятий, но я видел поединки с его участием. Он любит атаковать и старается играть агрессивно.
Безусловно, впечатления от телевизионной картинки могут отличаться от реальности. Впрочем, в ближайшее время я изучу стиль Рублёва и постараюсь разработать эффективную стратегию, — добавил Маррей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter