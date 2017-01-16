Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28441485/
16 января 2017, 13:43 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: В матче с Марченко действовал не лучшим образом

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своей победе над украинцем Ильёй Марченко в первом раунде Australian Open, а также поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Андреем Рублёвым.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> рассказал о своей победе над украинцем Ильёй <span class=error>Марченко</span> в первом раунде Australian <span class=error>Open</span> а также поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Андреем Рублёвым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Матч сложился для меня не лучшим образом. Условия были не такими, как во время тренировок. На минувшей неделе было прохладно и температура корта была ниже. При жаркой погоде сложнее контролировать отскок мяча.

Моя подача была далека от идеала, да и перемещался по корту я не слишком быстро. Реагировал на удары соперника не так, как хотелось бы. Возможно, на моих действиях сказалось волнение, — цитирует Энди официальный сайт «мэйджора» в Мельбурне.

«Немного знаком с Андреем. Мы не проводили совместных тренировочных занятий, но я видел поединки с его участием. Он любит атаковать и старается играть агрессивно.

Безусловно, впечатления от телевизионной картинки могут отличаться от реальности. Впрочем, в ближайшее время я изучу стиль Рублёва и постараюсь разработать эффективную стратегию, — добавил Маррей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Маррей заявил, что видел игру Рублева, и считает, что тот не будет только обороняться

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Британский теннисист Энди Маррей заявил, что видел раньше игру своего соперника по второму раунду Открытого чемпионата Австралии Андрея Рублева, и считает, что россиянин предпочитает атаковать, а не действовать от обороны.
Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Фелисиано Лопес сыграет в 60-м поединке на "мэйджорах" подряд

Стив Дарсис прошёл во второй круг Australian Open

Турниры АТР и WTA в Сиднее. Итоги опросов пользователей Портала GoTennis.ru