Иван Любичич: Сейчас Федерер начинает всё с нуля

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«Для Роджера поединок против Юргена Мельцера станет первым с июля прошлого года. Конечно, он принимал участие в выставочных матчах, но ведь «мэйджор» — это совершенно иной уровень. Можно сказать, что мы всё начинаем с нуля.

В данный момент Федерер занимает 17-е место. В течение как минимум полугода мы вообще не будем смотреть на рейтинг. Разумеется, я был бы счастлив, если бы он смог завоевать титул в Мельбурне. В конце концов Роджер уже не юноша, и его интересуют только победы. Одно я знаю точно — он не забыл, как играть в теннис, — цитирует Любичича американский сайт Tennis World.