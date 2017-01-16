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https://sport.mail.ru/news/tennis/28441001/
16 января 2017, 13:10 | Теннис | GoTennis.ru

Марсель Гранольерc проиграл Дуди Селе на старте Australian Open

38-я ракетка мира, испанец Марсель Гранольерс, потерпел поражение от израильтянина Дуди Селы, занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 3/6, 2/6, 0/6 в первом раунде Australian Open.

38-я ракетка мира испанец Марсель Гранольерс потерпел поражение от израильтянина <span class=error>Дуди</span> <span class=error>Селы</span> занимающего 67-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 3/6 2/6 0/6 в первом раунде Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 36 минут. За это время 30-летний Гранольерс сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейка, а 31-летний Села один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал десять брейков. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Селе предстоит поединок против словака Лукаша Лацко.
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