Марсель Гранольерc проиграл Дуди Селе на старте Australian Open

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Встреча длилась 2 часа 36 минут. За это время 30-летний Гранольерс сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейка, а 31-летний Села один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал десять брейков. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Селе предстоит поединок против словака Лукаша Лацко.