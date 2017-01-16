Мельбурн. Джек Сок стал участником второго раунда соревнований
20-я ракетка мира, американец Джек Сок, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв француза
Пьера-Юге Эрбера, занимающего 73-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/6 (4), 6/3.
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За 2 часа 12 минут 24-летний Сок сделал десять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге Australian Open Сок померится силами с россиянином Кареном Хачановым.
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