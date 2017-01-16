Мельбурн. Джек Сок стал участником второго раунда соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 12 минут 24-летний Сок сделал десять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 25-летний Эрбер 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американца.

Во втором круге Australian Open Сок померится силами с россиянином Кареном Хачановым.