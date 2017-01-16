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https://sport.mail.ru/news/tennis/28440761/
16 января 2017, 13:02 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Джек Сок стал участником второго раунда соревнований

20-я ракетка мира, американец Джек Сок, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв француза Пьера-Юге Эрбера, занимающего 73-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/6 (4), 6/3.

20-я ракетка мира американец Джек Сок вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии обыграв француза <nobr>Пьера-Юге</nobr> <span class=error>Эрбера</span> занимающего 73-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 7/6 (4) 6/3. Увеличить
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За 2 часа 12 минут 24-летний Сок сделал десять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 25-летний Эрбер 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американца.

Во втором круге Australian Open Сок померится силами с россиянином Кареном Хачановым.
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