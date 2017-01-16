Украинские теннисисты теряют позиции в рейтинге АТР
15 января была опубликована новая версия рейтинга Ассоциации
теннисистов-профессионалов (АТР).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первой 20-ке рейтинга произошли два изменения, сообщает «Сегодня».
Австралиец Ник Кирьос поменялся местами с испанцем Роберто
Первая ракетка Украины Александр Долгополов опустился с 63-го на 69-е место.
Рейтинг ATP:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780
3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5155
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 5010
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3605
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060.
69 (63). Александр Долгополов (Украина) — 715
95 (93). Илья Марченко (Украина) — 624
111 (110). Сергей Стаховский (Украина) — 542
360 (360). Владислав Манафов (Украина) — 127
513 (513). Денис Милокостов (Украина) — 71.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter