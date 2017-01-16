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16 января 2017, 12:44 | Теннис | Comments.ua

Украинские теннисисты теряют позиции в рейтинге АТР

15 января была опубликована новая версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

15 января была опубликована новая версия рейтинга Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (<span class=error>АТР</span>). Увеличить
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В первой 20-ке рейтинга произошли два изменения, сообщает «Сегодня».

Австралиец Ник Кирьос поменялся местами с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, и поднялся на 13-е место, а американец Джек Сок после победы на турнире в Окленде поднялся сразу на три позиции в рейтинге и подвинул хорвата Иво Карловича с 20-го места.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов опустился с 63-го на 69-е место.

Рейтинг ATP:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780
3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5155
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 5010
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3605
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060.

69 (63). Александр Долгополов (Украина) — 715
95 (93). Илья Марченко (Украина) — 624
111 (110). Сергей Стаховский (Украина) — 542
360 (360). Владислав Манафов (Украина) — 127
513 (513). Денис Милокостов (Украина) — 71.

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