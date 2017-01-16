Стив Джонсон продолжает борьбу на Открытом чемпионате Австралии
30-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, одержал победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом, занимающим 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/4 в первом круге «мэйджора» в Мельбурне.
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Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время 27-летний Джонсон сделал 17 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Джонсона на Australian Open будет победитель матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и словаком Мартином Клижаном.
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