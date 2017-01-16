Стив Джонсон продолжает борьбу на Открытом чемпионате Австралии

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Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время 27-летний Джонсон сделал 17 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 26-летний оппонент дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу американца.

Следующим соперником Джонсона на Australian Open будет победитель матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и словаком Мартином Клижаном.