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https://sport.mail.ru/news/tennis/28440497/
16 января 2017, 12:42 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Джонсон продолжает борьбу на Открытом чемпионате Австралии

30-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, одержал победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом, занимающим 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/4 в первом круге «мэйджора» в Мельбурне.

30-я ракетка мира американец <span class=error>Стив</span> <span class=error>Джонсон</span> одержал победу над аргентинцем <span class=error>Федерико</span> Дельбонисом занимающим 44-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 6/4 в первом круге мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время 27-летний Джонсон сделал 17 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 26-летний оппонент дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу американца.

Следующим соперником Джонсона на Australian Open будет победитель матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и словаком Мартином Клижаном.
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