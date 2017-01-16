Мельбурн. Ник Киргиос отдал Гаштао Элиашу пять геймов
Австралийский теннисист Ник Киргиос преодолел барьер первого раунда Australian Open, победив в трёх сетах португальца Гаштао Элиаша, — 6/1, 6/2, 6/2.
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 24 минуты. 13-я ракетка мира, 21-летний Ник, сделал шесть брейков и восемь эйсов, трижды ошибившись при подаче. 26-летний Элиаш, занимающий 77-е место в рейтинге АТР, совершил четыре подачи навылет и три двойные ошибки.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Киргиос сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.
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