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16 января 2017, 12:42 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Ник Киргиос отдал Гаштао Элиашу пять геймов

Австралийский теннисист Ник Киргиос преодолел барьер первого раунда Australian Open, победив в трёх сетах португальца Гаштао Элиаша, — 6/1, 6/2, 6/2.

Австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> преодолел барьер первого раунда Australian <span class=error>Open</span> победив в трёх сетах португальца <span class=error>Гаштао</span> <span class=error>Элиаша</span> — 6/1 6/2 6/2. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 24 минуты. 13-я ракетка мира, 21-летний Ник, сделал шесть брейков и восемь эйсов, трижды ошибившись при подаче. 26-летний Элиаш, занимающий 77-е место в рейтинге АТР, совершил четыре подачи навылет и три двойные ошибки.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Киргиос сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.
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