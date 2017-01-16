Светлана Кузнецова: В Австралии живут самые добродушные люди в мире

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«Хочется верить, что я похожа на вино, и с годами моя игра будет становиться только лучше. Постараюсь это доказать.

С «мэйджором» в Мельбурне у меня связаны отличные воспоминания. Пожалуй, здесь живут самые добродушные люди в мире, поэтому я всегда с радостью возвращаюсь на местные соревнования, — приводит слова Кузнецовой служба ВВС.