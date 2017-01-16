Светлана Кузнецова: В Австралии живут самые добродушные люди в мире
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями после своей победы над колумбийкой Марианой
Дуке-Марино в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Хочется верить, что я похожа на вино, и с годами моя игра будет становиться только лучше. Постараюсь это доказать.
С «мэйджором» в Мельбурне у меня связаны отличные воспоминания. Пожалуй, здесь живут самые добродушные люди в мире, поэтому я всегда с радостью возвращаюсь на местные соревнования, — приводит слова Кузнецовой служба ВВС.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter