Australian Open. Дэниэл Эванс сломил сопротивление Факундо Баньиса
51-я ракетка мира, британец Дэниэл Эванс, вышел во второй круг Открытого первенства Австралии, обыграв аргентинца Факундо Баньиса, занимающего 65-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (8), 6/3, 6/1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 26-летний Эванс сделал 14 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором раунде Australian Open Эванс скрестит ракетки с хорватом Марином Чиличем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter