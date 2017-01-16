Australian Open. Дэниэл Эванс сломил сопротивление Факундо Баньиса

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Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 26-летний Эванс сделал 14 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его оппонент 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Во втором раунде Australian Open Эванс скрестит ракетки с хорватом Марином Чиличем.