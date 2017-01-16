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https://sport.mail.ru/news/tennis/28440234/
16 января 2017, 12:30 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Дэниэл Эванс сломил сопротивление Факундо Баньиса

51-я ракетка мира, британец Дэниэл Эванс, вышел во второй круг Открытого первенства Австралии, обыграв аргентинца Факундо Баньиса, занимающего 65-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (8), 6/3, 6/1.

51-я ракетка мира британец <span class=error>Дэниэл</span> <span class=error>Эванс</span> вышел во второй круг Открытого первенства Австралии обыграв аргентинца <span class=error>Факундо</span> <span class=error>Баньиса</span> занимающего 65-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (8) 6/3 6/1. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 26-летний Эванс сделал 14 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его оппонент 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Во втором раунде Australian Open Эванс скрестит ракетки с хорватом Марином Чиличем.
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