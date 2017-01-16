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https://sport.mail.ru/news/tennis/28440233/
16 января 2017, 12:29 | Теннис | GoTennis.ru

Жо-Вилфрид Цонга стал участником второго круга Australian Open

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, переиграв в четырёх партиях бразильца Тьяго Монтейро, — 6/1, 6/3, 6/7 (5), 6/2.

Французский теннисист <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии переиграв в четырёх партиях бразильца <span class=error>Тьяго</span> <span class=error>Монтейро</span> — 6/1 6/3 6/7 (5) 6/2. Увеличить
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За время матча, продлившегося 2 часа 23 минуты, 12-й номер рейтинга АТР, 31-летний Жо-Вилфрид, записал в свой актив семь брейков и двадцать эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 22-летний Монтейро, занимающий 83-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и восемь двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Цонга сыграет с сербом Душаном Лайовичем.
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