Жо-Вилфрид Цонга стал участником второго круга Australian Open

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За время матча, продлившегося 2 часа 23 минуты, 12-й номер рейтинга АТР, 31-летний Жо-Вилфрид, записал в свой актив семь брейков и двадцать эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 22-летний Монтейро, занимающий 83-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и восемь двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Цонга сыграет с сербом Душаном Лайовичем.