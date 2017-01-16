Жо-Вилфрид Цонга стал участником второго круга Australian Open
Французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, переиграв в четырёх партиях бразильца Тьяго Монтейро, — 6/1, 6/3, 6/7 (5), 6/2.
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За время матча, продлившегося 2 часа 23 минуты, 12-й номер рейтинга АТР, 31-летний
Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Цонга сыграет с сербом Душаном Лайовичем.
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