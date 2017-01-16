Австралия. Альберт Рамос не смог пробиться во второй круг соревнований
26-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, в пяти сетах проиграл словаку Лукаша Лацко, занимающему 121-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 5/7, 6/1, 4/6, 3/6 в первом круге Australian Open.
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Встреча длилась 3 часа 20 минут. За это время 28-летний Рамос сделал 21 эйс, 11 раз ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Лацко сыграет либо с испанцем Марселем Гранольерсом, либо с израильтянином Дуди Селой.
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