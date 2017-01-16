Австралия. Альберт Рамос не смог пробиться во второй круг соревнований

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Встреча длилась 3 часа 20 минут. За это время 28-летний Рамос сделал 21 эйс, 11 раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 29-летний соперник 17 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал столько же брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу словацкого спортсмена.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Лацко сыграет либо с испанцем Марселем Гранольерсом, либо с израильтянином Дуди Селой.