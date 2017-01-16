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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439993/
16 января 2017, 12:13 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Альберт Рамос не смог пробиться во второй круг соревнований

26-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, в пяти сетах проиграл словаку Лукаша Лацко, занимающему 121-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 5/7, 6/1, 4/6, 3/6 в первом круге Australian Open.

26-я ракетка мира испанец Альберт <span class=error>Рамос</span> в пяти сетах проиграл словаку <span class=error>Лукаша</span> <span class=error>Лацко</span> занимающему 121-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 5/7 6/1 4/6 3/6 в первом круге Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Встреча длилась 3 часа 20 минут. За это время 28-летний Рамос сделал 21 эйс, 11 раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 29-летний соперник 17 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал столько же брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу словацкого спортсмена.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Лацко сыграет либо с испанцем Марселем Гранольерсом, либо с израильтянином Дуди Селой.
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