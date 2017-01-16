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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439992/
16 января 2017, 12:12 | Теннис | GoTennis.ru

Поль-Анри Матьё проиграл Андреасу Сеппи на «мэйджоре» в Мельбурне

Французский теннисист Поль-Анри Матьё не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, уступив в четырёх партиях итальянцу Андреасу Сеппи, — 4/6, 6/7 (4), 7/6 (3), 5/7.

Французский теннисист <nobr>Поль-Анри</nobr> <span class=error>Матьё</span> не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии уступив в четырёх партиях итальянцу <span class=error>Андреасу</span> <span class=error>Сеппи</span> — 4/6 6/7 (4) 7/6 (3) 5/7. Увеличить
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За 3 часа 5 минут, проведённых на корте, 75-я ракетка мира, 35-летний Матьё, один раз взял подачу соперника, сделал 16 эйсов и восемь двойных ошибок. 32-летний Андреас, занимающий 89-ю позицию в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, совершил 34 эйса и семь раз ошибался при подаче. Француз остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:3.

Во втором раунде Australian Open Сеппи сыграет либо с португальцем Гаштао Элиашем, либо с австралийцем Ником Киргиосом.
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