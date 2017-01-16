Поль-Анри Матьё проиграл Андреасу Сеппи на «мэйджоре» в Мельбурне
Французский теннисист
Поль-Анри Матьё не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, уступив в четырёх партиях итальянцу Андреасу Сеппи, — 4/6, 6/7 (4), 7/6 (3), 5/7.
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За 3 часа 5 минут, проведённых на корте, 75-я ракетка мира, 35-летний Матьё, один раз взял подачу соперника, сделал 16 эйсов и восемь двойных ошибок. 32-летний Андреас, занимающий 89-ю позицию в мировой классификации, реализовал три
Во втором раунде Australian Open Сеппи сыграет либо с португальцем Гаштао Элиашем, либо с австралийцем Ником Киргиосом.
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