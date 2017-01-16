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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439975/
16 января 2017, 12:06 | Теннис | Sports.kz

Напарница Шведовой выбыла из основной сетки одиночного разряда на «Australian Open»

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщает Sports.kz.

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису сообщает Sports.kz. Увеличить
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Американка Ваня Кинг, напарница Ярославы Шведовой в парном разряде уступила в матче своей «одиночки» россиянке Наталье Вихлянцевой.

Теперь Кинг и Шведова могут сосредоточиться на парных соревнованиях, где они посеяны под восьмым номером и будут соперничать в первом матче с тайкой Варатчаей Вонгтеанчай и китаянкой Цян Ван.

Напомним, что для обеих теннисисток нынешнее сочетание пары было самым успешным в карьере, когда и Ярослава, и Ваня завоевывали первенство на двух турнирах «Большого шлема» — «Уимблдоне» и «US Open» в 2010 году.

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