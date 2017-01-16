Напарница Шведовой выбыла из основной сетки одиночного разряда на «Australian Open»
В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщает Sports.kz.
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Американка Ваня Кинг, напарница Ярославы Шведовой в парном разряде уступила в матче своей «одиночки» россиянке Наталье Вихлянцевой.
Теперь Кинг и Шведова могут сосредоточиться на парных соревнованиях, где они посеяны под восьмым номером и будут соперничать в первом матче с тайкой Варатчаей Вонгтеанчай и китаянкой Цян Ван.
Напомним, что для обеих теннисисток нынешнее сочетание пары было самым успешным в карьере, когда и Ярослава, и Ваня завоевывали первенство на двух турнирах «Большого шлема» — «Уимблдоне» и «US Open» в 2010 году.
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