Напарница Шведовой выбыла из основной сетки одиночного разряда на «Australian Open»

Американка Ваня Кинг, напарница Ярославы Шведовой в парном разряде уступила в матче своей «одиночки» россиянке Наталье Вихлянцевой.



Теперь Кинг и Шведова могут сосредоточиться на парных соревнованиях, где они посеяны под восьмым номером и будут соперничать в первом матче с тайкой Варатчаей Вонгтеанчай и китаянкой Цян Ван.



Напомним, что для обеих теннисисток нынешнее сочетание пары было самым успешным в карьере, когда и Ярослава, и Ваня завоевывали первенство на двух турнирах «Большого шлема» — «Уимблдоне» и «US Open» в 2010 году.