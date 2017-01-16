Дарья Касаткина завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open, проиграв в двух сетах китаянке Пэн Шуай, — 0/6, 6/7 (5).
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Поединок продлился 1 час 28 минут. 25-я ракетка мира, 19-летняя Касаткина, три раза брала подачу оппонентки и не допускала двойных ошибок. 31-летняя Пэн, занимающая 83-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив шесть брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором раунде «мэйджора» в Мельбурне Шуай выступит против победительницы игры канадки Эжени Бушар и американки Луизы Чирико.
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