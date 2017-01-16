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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439735/
16 января 2017, 11:58 | Теннис | GoTennis.ru

Паоло Лоренци сыграет во втором раунде «мэйджора» в Мельбурне

Итальянский теннисист Паоло Лоренци преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, победив в четырёх сетах хозяина кортов Джеймса Дакворта, — 6/4, 7/6 (4), 6/7 (4), 6/4.

Итальянский теннисист <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии победив в четырёх сетах хозяина кортов Джеймса <span class=error>Дакворта</span> — 6/4 7/6 (4) 6/7 (4) 6/4. Увеличить
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Матч продлился 3 часа 15 минут. 43-й номер рейтинга АТР, 35-летний Паоло, записал в свой актив четыре брейка и десять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. 25-летний Дакворт, находящийся на 107-й позиции в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил восемь эйсов и семь двойных ошибок. Итальянец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде Australian Open Лоренци сразится с сербом Виктором Троицки.
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