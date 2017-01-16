Энди Маррей: Теперь Ким не может ругаться во время моих матчей

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«Думаю, что ей нравится быть леди Маррей. Правда, теперь ей нельзя ругаться во время поединков с моим участием», — приводит слова Маррея издание Mirror.