Энди Маррей: Теперь Ким не может ругаться во время моих матчей
Британский теннисист Энди Маррей, ставший участником второго раунда Australian Open, ответил на вопрос о том, как его жена Ким Сирс отнеслась к получению её супругом рыцарского титула.
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«Думаю, что ей нравится быть леди Маррей. Правда, теперь ей нельзя ругаться во время поединков с моим участием», — приводит слова Маррея издание Mirror.
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