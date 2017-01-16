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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439511/
16 января 2017, 11:45 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Теперь Ким не может ругаться во время моих матчей

Британский теннисист Энди Маррей, ставший участником второго раунда Australian Open, ответил на вопрос о том, как его жена Ким Сирс отнеслась к получению её супругом рыцарского титула.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> ставший участником второго раунда Australian <span class=error>Open</span> ответил на вопрос о том как его жена <span class=error>Ким</span> <span class=error>Сирс</span> отнеслась к получению её супругом рыцарского титула. Увеличить
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«Думаю, что ей нравится быть леди Маррей. Правда, теперь ей нельзя ругаться во время поединков с моим участием», — приводит слова Маррея издание Mirror.
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