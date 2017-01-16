Бублик пробился во второй круг «Australian Open»
Казахстанец Александр Бублик сенсационно стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщает Sports.kz.
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В матче первого круга казахстанец Александр Бублик переиграл в четырех сетах 16-го сеянного француза Люка Пуйе — 6:0, 3:6, 6:3, 6:4, выйдя во второй круг соревнований.
Напомним, что недавно начавший выступать за Казахстан Александр, пробился в основную сетку через сито квалификационного отбора, где одержал три волевые победы подряд.
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